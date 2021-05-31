РИАМО - 31 мая. Курящие люди тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, так как чаще всего они страдают хроническими обструктивными болезнями легких, пишет Nation News.

«Обструктивный хронический бронхит является отягощающим фактором в течении этой инфекции. Бросать курить вообще имеет смысл вне зависимости от риска заболеть коронавирусом», — считает доктор медицинских наук Елена Малинникова.

По ее словам, курение является серьезным фактором риска для организма, связанного с сердечно-сосудистой системой, а также может вызывать легочные и онкозаболевания. Кроме того, курение осложняет течение многих заболеваний.

Курильщик со стажем десятилетиями изматывает бронхолегочную систему, констатировал руководитель лор-клиники Владимир Зайцев.

«Табачные смолы воспаляют слизистую трахеи и легких, забивают альвеолы, что приводит к осложнениям», — пояснил специалист.

Он добавил, что нужно хотя бы частично отказаться от курения: следует больше бывать за городом, в парках и на природе, чтобы дышать чистым воздухом.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, что имеются данные о более тяжелой форме коронавируса у курящих пациентов.

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