РИАМО - 31 мая. За 10 дней XXI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» посетили 5,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль объединил 25 театральных мероприятий, в том числе спектакли по Чехову и о нем, постановки по произведениям Бунина, а также детские и студенческие спектакли, литературные концерты.

«Это фестиваль с историей, где все происходит в историческом месте. Есть исторические фестивали в неисторических местах, а здесь – святая святых. Тут Антон Павлович написал «Дядю Ваню», здесь же написал «Чайку» и еще многие произведения. Семь счастливых лет, проведенных в Мелихове. Действительно счастливых», – сказал руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

В прошлом году фестиваль отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, что сделало мероприятие этого года долгожданным для зрителей, которые смогли увидеть премьеры и легендарные чеховские спектакли.

В рамках фестиваля также прошла профессиональная программа, включившая в себя обсуждения постановок экспертами. Кроме того, участников мероприятия ожидали памятные подарки и экскурсии по музею-заповеднику писателя.

Участниками фестиваля текущего года стали театры из Бильбао, Тель-Авива, Варшавы, а также Москвы, Липецка, Вологды, Владимира, Тюмени, Нижневартовска, Сергиева Посада, Мытищ и других городов.

В рамках фестиваля Академический музыкально-драматический украинский театр из Луганска представил свою версию «Чайки», а театр «Чеховская студия» - спектакли «После Чехова» и «Я очень русский Человек», Московский Губернский театр - спектакль «Дядя Ваня».

Спектакли фестиваля проходили с 21 по 30 мая.

Участниками Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» за 21 год стали 163 театра из свыше 20 стран мира.