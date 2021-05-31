РИАМО - 31 мая. В Международный день защиты детей в некоторых автобусах перевозчика «Мострансавто» можно будет услышать объявления остановочных пунктов в исполнении детей, сообщает пресс-служба компании.

В роли юных дикторов выступили дети сотрудников предприятия. Объявления записывали свыше 50 ребят в возрасте от 5 до 16 лет. Записи с детскими голосами будут звучать в автобусах весь июнь.

Обновленные аудиоинформаторы будут работать на маршрутах №1 «Школа №1 – ст. Коломна», №17 «а/с Южная – Балашихинское шоссе – а/с Звездная», №21 «ст. Подольск – ул. Академика Доллежаля д. 19», № 437 «Клин – Москва (м. «Водный стадион»)», №453 «ст. Люберцы – Москва (платформа Ухтомская)» и других.

Объявления названий остановок на маршруте №15 «станция Реутово – Москва (м. «Первомайская»)» записал постоянный пассажир автобуса – пятилетний Михаил Богданов. Он вместе с папой часто ездит данным маршрутом к бабушке и повторяет за диктором названия остановок.

В 2022 году планирует провести подобную акцию с юными пассажирами автобусов Московской области.

В общественном транспорте пассажирам нужно обязательно надевать защитную маску или респиратор.