РИАМО - 31 мая. В текущем году в парке Кривякино в подмосковном Воскресенске будет масштабно благоустроена пойма Москвы-реки, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева, буквально за два года нам удалось создать здесь абсолютно новую зону отдыха. В этом году мы реализуем третий этап благоустройства парка. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на этот раз преобразим пойму Москвы-реки», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, пойменная часть парка периодически затопляется, поэтому, согласно проекту, здесь планируется устройство 1,6 км дорожек из деревянных настилов на свайных конструкциях.

В сочетании с ландшафтной архитектурой, высадкой зеленых насаждений и устройством цветников с луговыми травами, такое решение даст красивую прогулочную экозону. Также здесь появятся смотровые площадки и лестницы к набережной, современное уличное освещение и видеонаблюдение.

В рамках третьего этапа уже выполнено электроснабжение, устройство опор освещения, светильников, видеонаблюдения и громкоговорителей. В настоящее время ведется устройство деревянного настила и основания дорожек.