РИАМО - 31 мая. Инвестору ООО «Специализированный застройщик Середнево» группы компаний ПИК предоставили два земельных участка для строительства улично-дорожной сети будущего крупного ЖК «Середневский лес» в новой Москве, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Местные дороги будут строить по адресу: пос. Филимонковское, тер. ОАО «Марьинская птицефабрика», вблизи д. Середнево.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, участки общей площадью более 1,7 га сдали в аренду на шесть лет, чтобы обеспечить транспортную доступность ЖК в будущем.

В марте 2021 года начался старт продаж квартир в ЖК «Середневский лес». В прошлом году застройщик получил разрешения на строительство трех корпусов.