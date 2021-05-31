РИАМО - 31 мая. В Можайской воспитательной колонии 4-6 июня проведут различные мероприятия в рамках социального проекта «Начни с чистого листа», сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области.

АНО «Футбольный клуб «Тотем» (Красноярск) и ФСИН РФ разработали социальный проект «Начни с чистого листа», ставший в 2021 году победителем конкурса Фонда президентских грантов. Его основной целью является внедрение новых практик, направленных на ресоциализацию несовершеннолетних осужденных, их соцадаптацию, профилактику распространения криминальной субкультуры и приобщению к здоровому образу жизни.

С 4 по 6 июня в рамках проекта запланированы различные мероприятия, которые пройдут в городе Можайске и Можайской воспитательной колонии.

4 июня в администрации Можайского городского округа состоится форум общественных организаций Московской области. В мероприятии примут участие руководство АНО «Футбольный клуб «Тотем», представители аппарата уполномоченного по правам человека и аппарата уполномоченного по правам ребенка в Московской области, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, члены региональной Общественной наблюдательной комиссии, руководители общественных организаций и фондов.

В рамках форума состоится презентация проекта «Начни с чистого листа», запланировано проведение пресс-конференции с участием СМИ.

5 и 6 июня на территории Можайской ВК с участием тренерского состава, команды юниоров ФК «Тотем» и приглашенных гостей будет проведут комплекс спортивных и культурных мероприятий: награждение победителей творческого конкурса «С чистого листа», концертную программу, различные мастер-классы от известных спортсменов, а также товарищеский матч воспитанников Можайской ВК и их ровесников из команды ФК «Тотем».