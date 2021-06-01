РИАМО - 1 июн. День защиты детей отпразднуют в парках, библиотеках, музеях и других учреждениях Московского региона, для ребят всех возрастов подготовили мастер-классы, спектакли, концерты, праздничные программы и квесты.

Праздничные мероприятия пройдут в очном и онлайн-форматах.

Мероприятия в Подмосковье

Свыше 50 парков Московской области подготовили для детей разнообразные праздничные мероприятия. Они пройдут в Жуковском, Рошале, Балашихе, Шаховской, Дрезне, Одинцове, Домодедове и других округах.

Для детей подготовили показы мультфильмов под открытым небом, мастер-классы по рисованию, авиамоделированию, танцам и развивающие игры.

Также в парках проведут показательные выступления спортсменов, краски холи, игровые программы и многое другое.

Мероприятия в Москве

Свыше 40 разных мероприятий подготовили библиотеки, парки, музеи столицы и Московский зоопарк.

Для детей проведут мастер-классы по живописи, лепке, рукоделию, организуют разнообразные квесты.

На ВДНХ детей научат делать виртуальные картины, играть в стритбол. Дя маленьких зрителей покажут спектакль. Тематическая программа в честь праздника рассчитана на детей разных возрастов.

Онлайн-мероприятия пройдут на страницах столичных учреждений образования и соцзащиты, дворцов и центров творчества, семейных центров и центров «Мои документы».

Все мероприятия пройдут с соблюдением антиковидных мер.