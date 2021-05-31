РИАМО - 31 мая. Расписание ряда электропоездов Ярославского направления Московской железной дороги изменится в июне и июле из-за проведения ремонтных работ на путях, сообщает пресс-служба МЖД.

В график движения пригородных поездов Ярославского направления МЖД внесены корректировки на 3, 7, 10, 14, 16, 18, 21, 23, 25 и 30 июня, а также 2 и 5 июля. Корректировки стали результатом изменения курсирования пассажирских поездов по причине ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге.

В дни со скорректированным графиком с 13:00 до 20:30 у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия, а также число остановок на маршруте.

Кроме того, электрички №6039 Пушкино – Москва отправлением в 14:55, №6908 Москва – Мытищи в 16:17, №6329 Александров – Москва в 16:44 и №6338 Москва – Александров в 18:57 выведены из расписания.

МЖД попросила пассажиров заранее ознакомиться с изменениями на официальном сайте ОАО «РЖД», мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на вокзалах и остановках.