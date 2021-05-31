РИАМО - 31 мая. На портале «Добродел» по 1 июня проводится голосование по выбору общественных территорий Подмосковья, где необходимо построить или отремонтировать линии наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в следующем году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На сегодняшний день уже более 35 тыс. жителей отдали свои голоса. До завершения голосования остался один день. Приглашаем всех жителей принять участие», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, для того, чтобы сделать подмосковные города комфортными, светлыми и безопасными, а именно такую задачу перед министерством ставит губернатор Московской области Андрей Воробьев, голосование на «Доброделе» проводится каждый год. В проект «Светлый город» попадают объекты с наибольшим количество голосов.

Суммарно на голосование вынесено 2876 объектов наружного освещения в 59 городских округах. Объекты, которые наберут самое большое голосов, планируется включить в «Светлый город» на 2022-2024 годы.

Проголосовать за объект можно по ссылке. Для того, чтобы отдать голос, нужно выбрать необходимый муниципалитет на карте, а после – участок либо объект, за которой хочется проголосовать. Далее следует нажать кнопку «проголосовать» и авторизоваться через сайт госуслуг.

Проект «Светлый город» реализуется в рамках госпрограммы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда». Бюджет нацпроекта превышает 1 трлн рублей.