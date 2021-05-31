РИАМО - 31 мая. Большинство проблем в семьях с детьми возникает из-за того, что родители не до конца понимают, что могут дать своему ребенку, пишет Nation News.

По мнению детского и семейного психолога Олеси Покусаевой, чтобы вырастить психически здорового ребенка, нужно, чтобы родители осознавали, зачем им дети.

«Ребенок рождается тогда, когда хотят ему что-то передать, а не когда у меня не получилось стать балериной, значит дочка будет балериной. Очень важно уделять внимание тому, какими будут родители еще до рождения ребенка», — сказала Покусаева.

По ее словам, многие подростковые вещи и кризисы можно было бы предупредить, если бы родители об этом задумывались до того, как у них появятся наследники.

«Родители любят применять в воспитании наказание. На самом деле, наказание является часто бессилием родителей, когда они не в состоянии справиться с какой-то ситуацией. Часто физические наказания не приводят ни к чему хорошему», — объяснила психолог.

Она также добавила, что многие родители доверяют воспитание детей бабушкам и дедушкам, которые имеют другие ценности и принципы.

«Нельзя забывать, что родители ответственны за своих детей, а не старшее поколение», — заключила эксперт.