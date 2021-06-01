РИАМО - 1 июн. На сайте тырешаешьжкх.рф для жителей Московской области запущен опрос о работе управляющей организации, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Жители могут оценить качество подаваемых им ресурсов, уборку общественных мест в доме, текущие работы и взаимодействие УК с собственниками и советом дома.

Высказать свое мнение по данным вопросам можно будет на сайте до 30 июня этого года.

Как отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, результаты проведенного опроса будут учитываться при составлении нового рейтинга УК.

Для участия в опросе необходимо зарегистрироваться на сайте. При регистрации нужно будет указать ФИО, электронную почту, телефон и округ проживания.