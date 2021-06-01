РИАМО - 1 июн. В России производители сыров и мороженого со вторника обязаны маркировать свою продукцию, сообщается на сайте Госдумы.

Как уточняется в распоряжении правительства РФ №3322-р, размещенном на официальном портале правовой информации, также маркировка вводится на пищевой лед (одна из разновидностей мороженого - ред.).

Следующий этап маркировки молочной продукции будет 1 сентября этого года. Тогда маркировка станет обязательной для молочной продукции остальных категорий, у которой срок годности свыше 40 дней.

А с 1 декабря текущего года в России маркировке будет подлежать вся молочная продукция, у которой срок хранения составляет до 40 суток. Исключения составят сыры, мороженое и пищевой лед.

Добровольная маркировка молочных продуктов в стране началась с 20 января 2021 года.