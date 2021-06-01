РИАМО - 1 июн. Со вторника в стране вступил в силу закон о просветительской деятельности, он вводит определение и регулирует данный вид деятельности, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Согласно закону, вводятся ограничения использования просветительской деятельности для разжигания розни, а также побуждения к действиям, которые противоречат Конституции страны.

Как уточняется в федеральном законе №85-ФЗ, данный вид деятельности осуществляется вне образовательных программ. Он направлен на распространение знаний, опыта и навыков человека и удовлетворение его потребностей в образовании.

Нельзя использовать просветительскую деятельность, чтобы разжигать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь. Также нельзя использовать в просвещении недостоверные исторические и иные сведения.

Данный закон подписал в апреле этого года глава государства Владимир Путин.