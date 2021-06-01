РИАМО - 1 июн. Со вторника в России начали действовать новые правила идентификации абонентов мобильных телефонов, теперь жители смогут «привязывать» идентификатор гаджета (IMEI) к учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Также юридическим и индивидуальным предпринимателям теперь запрещено предоставлять сотрудникам и иным физлицам корпоративную сотовую связь, если сведения о работниках не были внесены в ЕСИА.

Кроме того, по закону абоненты сотовой связи в стране теперь могут заключать договор с операторами в дистанционном формате.

В случае потери телефона его владелец может направить обращение в уполномоченные органы с требованием отключить устройство от обслуживания. Оператор по данному требованию обязан прекратить обслуживать абонента, если не подтверждена его личность.

Федеральный закон о введении данных изменений был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2020 года.