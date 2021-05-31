РИАМО - 31 мая. В Сергиевом Посаде на V фестивале народов России и стран Евразии «Русский мир», который пройдет 12-13 июня, покажут шоу-оперу «Александр Невский», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Шоу-опера станет одним из основных музыкальных событий фестиваля, который проводится в текущем году в рамках празднования 800-летия со дня рождения Невского.

Данная постановка отличается современным прочтением подвига полководца, однако канва музыкального произведения неизменна: под предводительством Невского Русь отстояла свою независимость. Также князю удалось сохранить Русскую землю единой в условиях татаро-монгольского нашествия.

Гости фестиваля также смогут узнать о традиционных видах спорта, быте и культуре народов РФ, поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам, увидеть реконструкцию сражений эпохи Александра Невского.

12 июня планируется провести деловую часть мероприятия в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, а 13 июня с 10:00 до 20:00 праздник пройдет на Благовещенском поле лавры.