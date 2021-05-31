РИАМО - 31 мая. Останкинский районный суд столицы приговорил троих жителей Курска — Александра Сошникова, Дениса Долженкова и Алексея Зикеева — к срокам в колониях за похищение человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

У Сошникова был долгий конфликт со знакомым, после чего он задумал похитить мужчину. К реализации плана были привлечены Зикеев и Долженков. Для этого мужчины приобрели оружие, патроны и наручники.

В январе 2019 года около кафе на проспекте Мира в Москве мужчины напали свою жертву и избили ее. Мужчина оказал нападавшим активное сопротивление. Боясь, что оппонент убежит, Сошников выстрелил в пострадавшего из пистолета не менее двух раз. Из-за полученных ранений мужчина упал на землю, он потерял большое количество крови. Пострадавшего затолкали в багажник машины и увезли.

Суд приговорил Сошникова к 10 годам лишения свободы, он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Долженков и Зикеев были приговорены к 7 годам лишения свободы, они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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