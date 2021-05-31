РИАМО - 31 мая. Российские власти продлили ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня, передает ТАСС.

«Продлили (ограничение на полеты в Турцию - ред.)», — сообщил источник агентства в оперштабе.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила полеты в эту страну из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Возобновление авиасообщения с Турцией возможно после оценки эпидситуации в стране.

Ранее эксперты сообщали, что перелеты между Россией и Турцией могут восстановить летом, если нормализуется обстановка с распространением Covid-19.

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