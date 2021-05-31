РИАМО - 31 мая. Столичные полицейские задержали чемпиона Европы по кроссу среди юниоров Ильгизара Сафиуллина, который подозревается в сбыте крупной партии наркотика мефедрона, передает ТАСС.

По словам источника в правоохранительных органах, в доме спортсмена обнаружили около 500 граммов синтетических наркотиков. Также обнаружены весы и упаковочные пакеты.

Экспертиза показала, что изъятый материал является наркотическим средством мефедроном. Его вес составил свыше 470 граммов.

В отношении спортсмена возбудили уголовное дело. Сейчас он помещен под домашний арест.

Ильгизар Сафиуллин — российский легкоатлет, специализируется в беге на 3 тыс. м с препятствиями. Чемпион России среди юниоров 2010 года. Выступал на чемпионате мира среди юниоров 2010 года. Чемпион Европы по кроссу 2011 года среди юниоров.