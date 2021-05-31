РИАМО - 31 мая. До конца лета на курорты Черноморского побережья отправится свыше 5 тыс. детей из Подмосковья, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Первая смена уже стартовала, на отдых по бесплатным путевкам уже отправились свыше 1,2 тыс. наших ребят. Всего мы планируем организовать четыре летние смены», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в текущем года наполняемость детских лагерей выросла с 50% до 75%.

Каклюгина отметила, что в 2020 году дети отдыхали исключительно в Подмосковье. Поездки на Черноморское побережье возобновлены с этого года. Подмосковные дети уже отправились отдыхать в города Туапсе и Анапа.

Планы на лето предполагают охватить различными формами отдыха свыше 443 тыс. детей в возрасте от 7-15 лет, из которых 46 тыс. – дети из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

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