РИАМО - 31 мая. В Гжельском государственном университете (ГГУ) 1 июня состоится торжественное открытие мемориального постамента «Голос Взгляда», который создан в рамках договора о побратимстве Гжели и итальянского города Деруты в память о жертвах Covid-19 и в благодарность врачам, ведущим борьбу с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Название проекта объясняется просто: когда лицо человека скрыто маской, то красноречиво говорят глаза, в которых отражаются боль, сострадание, страх и надежда.

Памятник будет состоять из масок, но пока его облик держится в секрете. Всего на мемориале будет представлено порядка 100 масок, которые созданы художниками-керамистами в итальянских и гжельских мастерских.

Первая выставка масок открылась 8 сентября 2020 года в Милане. Для экспозиции итальянские и гжельские художники создали в своих мастерских уникальные маски. Совместный проект двух стран символичен, поскольку именно Россия первой пришла на помощь Италии весной минувшего года, когда в стране свирепствовала пандемия Covid-19.

Тогда организаторы проекта подарили экспозицию из 78 масок Ломбардии — наиболее пострадавшей во время пандемии итальянской области. Также они разместили постамент с масками в больнице города Бергамо.

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