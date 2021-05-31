РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Юные спортсмены из Люберец завоевали восемь медалей различного достоинства на турнире по греко-римской борьбе, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Бориса Учителя прошел в Подольске и собрал более 200 спортсменов из Тулы, Воронежа, Тамбова, Рязани, Москвы и Московской области.

«Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы успешно выступили на турнире. Золотые медали – у Василия Косилова в весовой категории 44 кг и Тимофея Кучеряна (в/к 60 кг), серебро – у Филиппа Григорьева (в/к 75 кг), Кирилла Сирицы (в/к до 45 кг), Давида Тиграняна (в/к до 35 кг), бронза – у Марселя Арифуллина (в/к 41 кг), Григория Киякина (в/к 52 кг), Сергея Хедояна (в/к до 60 кг). Поздравляю с победой, желаю новых спортивных достижений», – отметил Ружицкий.