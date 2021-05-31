РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Юная спортсменка из Люберец Мария Талыпова стала бронзовым призером первенства России по фигурному катанию на роликовых коньках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Городской округ на соревнованиях представили семь фигуристок: Ольга Конусевич, Полина Гончарова, Мария Талыпова, Владислава Рудова, Анастасия Славгородская, Анастасия Тихоненкова и Полина Красильникова. Всего в первенстве поучаствовали 120 лучших спортсменов со всей России.

10-летняя спортсменка учится в гимназии №1 Люберец, тренируется в секции Московской областной федерации роллер-спорта под руководством Екатерины Зибровой, Екатерины Органдеевой и Анастасии Бычковой.

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