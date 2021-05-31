РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В рамках летнего содержания улично-дорожной сети в городском округе Люберцы до 30 июня обновят разметку проезжей части и пешеходных переходов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На сегодня разметку термопластиком нанесли на 85 пешеходных переходов из 391 запланированного. Также она выполнена на 86 км дорог из 110 км. Подрядная организация проводит работы в соответствии с графиком в ночное время. Завершим в срок до 30 июня текущего года», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что работы проводятся в рамках летнего содержания улично-дорожной сети. Уже восстановлена линейная разметка и разметка пешеходных переходов на улицах Хлебозаводская, Мира, Преображенская, Гагарина, Южная, Электрификации, Строителей, Наташинская, Коммунистическая, Ленина, 8 Марта, Парковая, Новая, Гоголя, Шоссейная, Юбилейная, Льва Толстого, а также в поселке Калинина и на 1-м Панковском проезде.

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