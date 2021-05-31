РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В рамках летнего содержания улично-дорожной сети в городском округе Люберцы до 30 июня обновят разметку проезжей части и пешеходных переходов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Он пояснил, что работы проводятся в рамках летнего содержания улично-дорожной сети. Уже восстановлена линейная разметка и разметка пешеходных переходов на улицах Хлебозаводская, Мира, Преображенская, Гагарина, Южная, Электрификации, Строителей, Наташинская, Коммунистическая, Ленина, 8 Марта, Парковая, Новая, Гоголя, Шоссейная, Юбилейная, Льва Толстого, а также в поселке Калинина и на 1-м Панковском проезде.
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