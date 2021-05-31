РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец Полина Хомякова и Дмитрий Рощин завоевали призовые места на чемпионате и первенстве ЦФО по легкой атлетике, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Ежегодные соревнования проходят с 30 мая по 1 июня в Брянске, в них участвуют порядка 100 спортсменов.

Результаты спортсменов из Люберец на чемпионате и первенстве ЦФО по легкой атлетике: 2 место – у Полины Хомяковой в беге на 400 м среди юниорок до 20 лет и 3 место – у Дмитрия Рощина в толкании ядра среди юношей до 18 лет. Девушка преодолела дистанцию за 56,99 секунды. Результат Дмитрия – 14,88 м.