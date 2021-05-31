РИАМО - 31 мая. За прошлую неделю Госжилинспекция Подмосковья обработала в Центре управления регионом (ЦУР) 5,6 тыс. обращений жителей, которые касались содержания многоквартирных домов. Число жалоб снизилось на 11%, чем две недели назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Свыше 3,7 тыс. заявок успели выполнить, они перешли в категорию закрытых. Удовлетворенность жителей предоставляемыми услугами ЖКХ выросла в большинстве городских округов (36) благодаря контролю Госжилинспекции за исполнением заявок.

Топ-5 муниципалитетов с наибольшими темпами снижения количества обращений составили Электрогорск (-75%), Пущино (-69%), Шаховская (-67%), Луховицы (-60%), Протвино (-56%). А из Звездного городка и Серебряных Прудов за неделю не поступило ни одной заявки.

Тематический топ обращений по-прежнему возглавляют сигналы о некачественной уборке подъездов (709 заявок). Но по сравнению с позапрошлой неделей их стало меньше на 16%. Наивысшие темпы снижения – у городских округов Воскресенск (-88%), Реутов (-80%), Павловский Посад (-75%). Жители Луховиц, Шаховской и Электрогорска не направили на минувшей неделе ни одного обращения по этому поводу.

Также часто обращаются по темам «Нарушение внутренней отделки (окрасочное и штукатурное покрытие) стен, потолков подъездов», а еще — по поводу неисправных входных дверей.

«Каждое сообщение жителей о вибрирующих кабинах, поврежденных блоках управления, отсутствии освещения, неработающей связи с диспетчером, остановках кабины ниже или выше уровня пола мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления», — сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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