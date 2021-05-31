РИАМО - 31 мая. В мотошколе «Мосгортранса» заработала вторая площадка для обучения, ее площадь – 2 га, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На специальной площадке нанесена разметка для сдачи экзаменов и выделены зоны для продвинутых групп.

Занятия открыты для детей (с 5 лет) и взрослых. Здесь можно улучшить навыки в трюках, скоростной езде, полосах препятствий и многом другом.

Все преподаватели с высшим техническим образованием. А записаться на курс можно по телефону: 8(916)461-17-22, motoshkola@mosgortrans.ru.

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