РИАМО - 31 мая. На ребенка необходимо тратить сумму от 15 до 30 тыс. рублей в месяц, такого мнения придерживается 35% опрошенных россиян, сообщает Nation News.

По данным аналитиков банка «Открытие», 33% респондентов считают достойным бюджет в 30-50 тыс. рублей в месяц, еще 8% опрошенных считают, что на ребенка в месяц нужно тратить только 15 тыс. рублей.

В исследовании участвовали россияне в возрасте 18-65 лет. Все они жители городов с населением свыше 100 тыс. человек.

1 июня отмечают Международный день защиты детей.