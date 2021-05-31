РИАМО - 31 мая. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, производители сахара не перестанут удерживать цены на сахар после 1 июня, сообщает Федеральное агентство новостей.

Белоусов отметил, что договоренности по заморозке цен продолжают оставаться в силе, несмотря на то, что действие соглашения заканчивается.

Он добавил, что рыночные игроки понимают ответственность и осознают последствия для сектора в ситуации, в которой цены пойдут вверх.

Белоусов в интервью РБК ранее сказал, закупки сахара проводилось с трудом, но накопить значительное количество товара со всего мира удалось.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев выступил с инициативой об увеличении сахарных резервов в отечественном интервенционном фонде до полумиллиона тонн в связи с тем, что данный товар является волатильным.

Рост цен на продукты: что подорожает в России в 2021 году>>