РИАМО - 31 мая. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, производители сахара не перестанут удерживать цены на сахар после 1 июня, сообщает Федеральное агентство новостей.
Белоусов отметил, что договоренности по заморозке цен продолжают оставаться в силе, несмотря на то, что действие соглашения заканчивается.
Он добавил, что рыночные игроки понимают ответственность и осознают последствия для сектора в ситуации, в которой цены пойдут вверх.
Белоусов в интервью РБК ранее сказал, закупки сахара проводилось с трудом, но накопить значительное количество товара со всего мира удалось.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев выступил с инициативой об увеличении сахарных резервов в отечественном интервенционном фонде до полумиллиона тонн в связи с тем, что данный товар является волатильным.
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