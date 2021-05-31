РИАМО - 31 мая. В понедельник свой профессиональный праздник отмечают сотрудники пожарной охраны. В службе числится немало трудовых династий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что 31 мая 1804 года Александр I издал указ о создании в Москве профессиональной пожарной охраны.

«Начальник 216-го отряда Иван Потеруха, почетный пожарный Москвы, на службе почти 40 лет. За спасение людей награжден медалью «За отвагу на пожаре» и орденом «За заслуги перед Отечеством». В пожарной охране служат его сын и дочь», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Также он привел в пример семью Игнатовых. Из этой семьи в пожарной охране трудятся отец и сын. Один из них награжден медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела».

«Ежедневно в столице дежурят более 1,5 тыс. пожарных и спасателей. Спасибо вам за мужество и профессионализм!» - добавил столичный градоначальник.