РИАМО - 31 мая. Сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело после того, как группа подростков разгромила электричку. Свои действия злоумышленники снимали на смартфон, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

ЧП произошло в электропоезде сообщением Егорьевск – Куровская. Подростки выбили стекла в четырех последних вагонах. Ущерб оценивается в 40 тыс. рублей. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

Очевидцы происшествия рассказали, что молодые люди вели себя в вагоне вызывающе. Они распивали алкоголь, нецензурно выражались, а потом начали крушить окна.

Состав злоумышленники покинули на платформе Ильинский погост Орехово-Зуевского городского округа.

Оперативники установили десятерых подростков 2004-2006 годов рождения, которые разгромили электричку.

У двоих из них на смартфонах обнаружили записи погрома пригородного электропоезда.

Расследование продолжается.

Видео погрома в подмосковной электричке>>