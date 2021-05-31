РИАМО - 31 мая. Сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело после того, как группа подростков разгромила электричку. Свои действия злоумышленники снимали на смартфон, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
ЧП произошло в электропоезде сообщением Егорьевск – Куровская. Подростки выбили стекла в четырех последних вагонах. Ущерб оценивается в 40 тыс. рублей. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).
Очевидцы происшествия рассказали, что молодые люди вели себя в вагоне вызывающе. Они распивали алкоголь, нецензурно выражались, а потом начали крушить окна.
Состав злоумышленники покинули на платформе Ильинский погост Орехово-Зуевского городского округа.
Оперативники установили десятерых подростков 2004-2006 годов рождения, которые разгромили электричку.
У двоих из них на смартфонах обнаружили записи погрома пригородного электропоезда.
Расследование продолжается.
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