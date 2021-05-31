РИАМО - 31 мая. Свыше 9 тыс. га территории Подмосковья обработали специальными составами в рамках борьбы с борщевиком Сосновского с начала 2021 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В рамках первого этапа проведения комплексных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Московской области на сегодняшний день обработано более 8,8 тыс. га площади, что составляет более 45% от общей площади поражения», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Наибольшую территорию обработали в городских округах: Клин, Можайский, Егорьевск, Сергиево-Посадский и Шаховская.

Во время работы приоритет отдается тем местам, которые просили очистить от борщевика местные жители. Наиболее активных из них приглашают на мероприятия по обработке или на встречи по устранению замечаний.

Первый этап обработки по плану должен завершиться 10 июня.

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