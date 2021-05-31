РИАМО - 31 мая. Тверской районный суд столицы вынес постановление о продлении срока запрета определенных действий обвиняемому блогеру Эварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль) на два месяца, до 1 августа, сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Также были сохранены ранее возложенные на блогера судом запреты и ограничения.

Массовая авария с участием популярного блогера произошла 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Бил, управляя Audi RS6, на большой скорости выехал на встречную полосу движения и столкнулся с четырьмя машинами.

В результате данного ДТП женщина-водитель Volkswagen оказалась в реанимации.

В апреле суд запретил Билю покидать жилье с 20:00 до 08:00, получать и отправлять корреспонденцию, в том числе с помощью Сети и мобильной связи. Еще ему запрещено вести переговоры через Интернет без письменного разрешения следователя, разрешается только общаться по телефону с защитниками.

Кроме того, блогеру запрещено находиться в местах массовых мероприятий, управлять машиной и другими транспортными средствами.

Бил имеет славу одного из самых жестких пранкеров. Он часто представлялся полицейским, дрался с охранниками, носил куртку «Московского паркинга», устраивал скандалы в столичной подземке. Его деятельность неоднократно просили запретить.