Всемирный день без табака каждый год отмечается в последний день весны. По данным Всемирной организации здравоохранения, курение становится причиной 85% смертей от рака легких, бронхов, трахеи, 16% смертей от ишемической болезни сердца, 26% смертей от туберкулеза, 24% инфекций нижних дыхательных путей. Наша страна входит в пятерку стран, в которых зависимость от курения уносит максимальное количество жизней. О том, как проявляется рак легких и насколько успешно справляются с болезнью в Московской области, РИАМО рассказал заведующий онкологическим отделением Клинской городской больницы Андрей Титов.

– Андрей Геннадьевич, какие факторы провоцируют возникновение рака легких?

– Рак легких вызывают факторы, которые раздражают слизистую бронхов и трахеи. Основным можно считать курение, причем в любом виде, будь то электронная сигарета или обычная, сюда же относятся вредные условия производства и загрязненная атмосфера.

Онкологические заболевания легких — это болезнь глобализации. Есть исследования, которые показывают, что до революции рак легких почти не встречался. Сейчас же ездят автомобили, работают заводы, люди вдыхают вредные курительные смеси — все это провокаторы онкологических заболеваний дыхательной системы.

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– Какие симптомы указывают на рак легких?

– Ранних симптомов нет. Опухоль на первой и второй стадиях себя никак не проявляет. Только позднее уже появляются серьезные осложнения, возникают такие симптомы, как одышка, недомогание, болевые ощущения в груди, возможно кровохарканье. Но, повторюсь, это уже далеко не ранние симптомы.

– Что такое опухоль Панкоста? Известно, что это заболевание проявляет себя достаточно ярко.

– Опухоль Панкоста — это разновидность онкологических заболеваний легкого. В данном случае опухоль образуется в верхнем отделе органа. Болезнь может проявляться болью в конечностях и их онемением. Когда врачи начинают обследовать пациента, то находят опухоль, которая распространяется на сосудистый нервный пучок верхней конечности, то есть она врастает в артерию, вену и нерв.

Кстати, осиплость голоса — один из ярчайших симптомов, который, к сожалению, говорит о неоперабельности.

– Как выглядит типичная картина развития рака легкого?

– Чаще всего рак легких — это «находки» по результатам компьютерной томографии. И количество выявленных случаев с новообразованиями из-за пандемии коронавируса увеличилось в разы. Пациент вроде как лечится от вирусного заболевания, а в итоге у него могут заметить опухоль во время исследования. Сегодня рак легкого занимает лидирующие позиции среди злокачественных новообразований.

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– Как происходит лечение, если врачам все же удается обнаружить опухоль на ранней стадии? Какие существуют методы и возможности?

Московский областной онкологический диспансер

– На ранних стадиях лечение рака легкого начинается с операции, и иногда этого достаточно для излечения.

Только в нашей Клинской больнице за год проходят лечение больше 250 больных раком легкого, при этом около 100 из них оперируется радикально, и многие потом к нам не обращаются, а только регулярно наблюдаются.

– Какие онкологические заболевания легких наиболее агрессивны?

– Наиболее злой рак легкого — мелкоклеточный! Это разновидность нейроэндокринного рака. Он быстро растет и очень часто диагностируется, когда метастазы уже появляются в головном мозге.

– Существует мнение, что чаще всего поражается правое легкое. Насколько оно соответствует тому, что вы видите в своей практике?

– Судя по моей практике, с одинаковой частотой поражается как левое, так и правое легкое. У каждого пациента все индивидуально.

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– Стоит ли обратить особое внимание на свое здоровье, если есть случаи рака легкого или хронических заболеваний дыхательной системы среди близких родственников?

– Наследственного рака легкого нет. Если у человека кто-то из родственников болел, то это не значит, что у него тоже будет онкологическое заболевание легкого.

– Пассивные курильщики тоже в зоне риска по заболеванию?

– И активные, и пассивные курильщики в зоне риска. Женщина, которая живет с курящим мужчиной, тоже поглощает дым. Никакой разницы здесь нет. Бронхи и трахея точно так же раздражаются, возникает воспаление, а на его фоне в дальнейшем может развиться онкологическое заболевание. Если курильщик резко бросит курить, то ничего не поменяется. Механизм уже запущен, даже если он курил недолго или в далекой юности.

Любитель «подымить» заболеет с большей вероятностью, чем тот, кто никогда не брал в руки сигарету.

– А что насчет модных сейчас кальянов, вейпов и систем нагревания табака? Эти устройства для курения могут быстрее спровоцировать онкологию?

– Все перечисленные приспособления для курения раздражают органы дыхания, как и обычная сигарета — ни больше, ни меньше. От этого риски развития онкологии повышаются.

– Какие обследования необходимо пройти, если есть подозрение на рак легкого?

– В первую очередь нужно сделать компьютерную томографию. К сожалению, флюорография не покажет поражения. А вот КТ-обследование занимает всего пару минут и позволяет провести точную диагностику. Если появятся подозрения на онкологию, то далее назначаются исследования, чтобы определить, злокачественное новообразование или нет.

– Какие профилактические меры стоит соблюдать?

– Стоит, конечно, отказаться от вредных привычек, в первую очередь от курения, вести здоровый образ жизни, вовремя лечить заболевания бронхов, чтобы не было перехода в хроническую форму, проветривать помещения, а также необходимо снизить контакт с вредными химическими веществами и тяжелыми металлами.

Если человек все-таки не отказывается от вредной привычки, советую раз в год делать компьютерную томографию.

– Насколько успешно с болезнью справляются в Московской области?

– К сожалению, во всем мире рак легких диагностируется в 70% случаев на неоперабельных стадиях. Отмечу, что в нашей больнице выявляемость рака легкого на первой и второй стадиях увеличилась почти вдвое в период коронавируса.

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– Были ли в вашей практике случаи, когда пациент поступал в критическом состоянии, но удавалось его буквально вернуть с того света?

– Каждая операция — это или излечение, или продление жизни. Интересный случай был недавно. К нам поступила женщина 33 лет, которая не могла передвигаться самостоятельно из-за сильной слабости и одышки. Это был очень тяжелый случай, потому что опухоль легкого проросла в сердце, а вокруг него скопилось много жидкости, что не давало ему работать. Мы в срочном порядке прооперировали пациентку. Состояние больной постепенно стало улучшаться, она смогла дышать самостоятельно без кислорода. После исследования лимфоузла, пораженного опухолью, мы диагностировали аденокарциному. Это злокачественная опухоль, которая развивается из железистых клеток. Она может располагаться на слизистых оболочках, в различных внутренних органах. Но есть препарат, который позволит продлить жизнь пациентке.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от «табачной эпидемии» в мире умирает около семи миллионов человек. В нашей стране — около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий и употребления наркотиков. Врачи напоминают, что необходимо полностью отказаться от курения, вести здоровый образ жизни и регулярно проходить медицинские обследования.