РИАМО - 31 мая. В предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое прошло с 24 по 30 мая, приняли участие более 700 тыс. жителей Подмосковья, сообщил секретарь подмосковного отделения ЕР, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что по всей стране в праймериз проголосовали свыше 11 млн человек.

«Цифры еще раз доказывают: праймериз - это не внутрипартийная, закрытая процедура, а реальный, действенный инструмент качественного отбора самых достойных кандидатов. Это был сложный период, но насыщенный и интересный», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил всех, кто помогал организовывать праймериз и тех, кто проголосовал.

По его словам, совсем немного времени осталось, чтобы включиться в избирательную кампанию.

«Все, о чем говорили кандидаты на своих встречах с жителями, все идеи и предложения, которые собрали, - все ждет реализации», - заключил Брынцалов.

«Единая Россия» по результатам праймериз утвердит списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму и в других избирательных кампаниях в сентябре.

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