РИАМО - 31 мая. Уголовное дело возбудили после того, как 9-летний мальчик получил ожоги в результате падения на горячий асфальт, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Известно, что 26 мая мальчик возвращался домой на роликах и упал на свежий асфальт на ул. Сахалинской. После падения ребенок получил ожоги различной степени.

Место укладки асфальта было не ограждено, что и стало причиной попадания на него ребенка. Работу по укладке асфальта проводили ответственные работники коммерческой субподрядной организации.

Дело возбуждено после прокурорской проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (производство работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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