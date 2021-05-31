РИАМО - 31 мая. В Обручевском районе Москвы стартовало переселение жителей в рамках программы реновации, смотровые ордена получили 142 семьи, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Всего на территории Юго-Западного округа под заселение по программе реновации передано 13 домов, расположенных в семи районах», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В этом районе в рамках программы реновации подлежат переселению 17 жилых домов. I этап предполагает начало переселения 10 домов, где живет 2,1 тыс. жителей.

Программа реновации жилищного фонда касается порядка 1 млн. москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.