РИАМО - 31 мая. Самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ в 2021 году у выпускников московских школ стали профильная математика, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ, сообщает оперштаб столицы.

В столице в понедельник провели первые выпускные экзамены.

В текущем году профильную математику выбрали порядка 47 тыс. человек, обществознание – почти 39 тыс., английский язык – свыше 25 тыс. В городе увеличивается популярность информатики и ИКТ. Экзамен по данным предметам будут сдавать более 17 тыс. выпускников.

«Математика, обществознание и английский язык традиционно входят в число самых популярных предметов для сдачи выпускных экзаменов, их чаще всего выбирают для поступления в вузы по профильным направлениям. Примечательно, что в Москве заметно растет интерес к изучению информатики», - отметила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, чтобы поддерживать интерес к информационным технологиям в мегаполисе с 2019 года открыли ИТ-классы. В этом учебном году в данные профильные классы зачислили вдвое больше учеников, чем годом ранее.

Ракова добавила, что данный проект помогает школьникам сделать осознанный выбор своей будущей профессии. ИТ-классы работают уже в 67 школах города. В них обучается порядка 3 тыс. ребят.

Также еще 17% школьников выбрали на ЕГЭ физику, 16% - биологию, 14% - историю, 12% - химию, 11% - литературу, 3% - географию и 1,5% - немецкий, французский, испанский и китайский языки.

В текущем году в мегаполисе на участие в ГИА-11 было заявлено более 87 тыс. школьников и выпускников прошлых лет.

По вопросам, связанным с проведением экзаменов в городе, можно проконсультироваться по телефону: +7 (499) 653-94-50. Кроме того, вся информация размещена на официальном сайте регионального центра обработки информации столицы.