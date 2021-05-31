РИАМО - 31 мая. Задержан мужчина 2001 года рождения, который напал на женщину-консьержа, прохожего и сотрудника полиции. ЧП произошло на улице Верхние Поля на юго-востоке столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 26 мая вечером в подъезде дома подозреваемый умышленно нанес женщине-консьержу несколько ножевых ранений в руку, а также удары кулаком в область лица. Также он грозился убить женщину.

Затем злоумышленник вышел на улицу и напал на мужчину у соседнего дома, начал его душить и тоже угрожал убийством. Очевидцы вызвали полицию, но подозреваемый напал и на сотрудника правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения наказания.

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