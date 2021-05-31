РИАМО - 31 мая. В центральном городском парке Мытищ прошла акция «Молодежь против сигарет», которая была инициирована мытищинским молодежным центром «Импульс», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Молодые люди из центра «Импульс» старались донести до людей, подверженных вредной привычке, простые истины.

«Курение в первую очередь наносит вред самим курильщикам. Но в большинстве своем эти люди сами об этом знают. Наша главная задача – не просто донести информацию об опасности курения. Важно понимать, что это угрожает здоровью людей, которые находятся рядом. Среди них дети, которые вдыхают табачный дым. Дети берут пример со взрослых, а такой пример не может быть положительным», – сказала руководитель сектора развития творчества молодежного центра «Импульс» Виктория Потапова.

Она добавила, что этой акцией молодежь призывает всех беречь не только свое здоровье, но и здоровье своих близких и окружающих.

Взамен выброшенной сигареты можно было получить конфету или шоколадку от «зайца» или «тигра». Участники акции не зря выбрали такие костюмы. Ведь табачный дым наносит ущерб не только людям, но и всей окружающей среде.