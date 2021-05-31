РИАМО - 31 мая. ХIV Летняя театральная школа Союза театральных деятелей РФ для молодых профессиональных актеров страны откроется 2 июня в 18:00, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Пройти конкурсный отбор удалось 85 начинающим артистам из 50 городов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани Севастополя, Хабаровска и других.

По традиции праздник состоится на открытом воздухе и пройдет в творческой резиденции Союза театральных деятелей РФ «Звенигород». В рамках мероприятия актеров ожидает напутствие от художественного руководителя школы, народного артиста РФ Александра Калягина, а также шоу «Огонь от кутюр» театра «ЭКС» под руководством Юрия Берландина.

Преподавать в школе будут ведущие специалисты лучших российских вузов. В рамках обучения мастерству актер проведут три мастерские с авторскими методиками под руководством Игоря Яцко, Михаила Чумаченко и Владимира Клименко. Выбор наставника участник может сделать заранее.

Программа школы – это интенсивный образовательный курс. Он длится три недели, еще одну занимает показ итоговых работ. В рамках обучения участники готовятся по дисциплинам, в числе которых актерское мастерство, сценическая речь, движение, ритмика, современный танец и сценический бой.

Еще обучение в летней школе включает в себя творческие встречи с мастерами отечественного театра, а именно с Александром Калягиным, Адольфом Шапиро, Алексеем Бородиным, Александром Филиппенко, Вениамином Фильштинским, Сергеем Женовачем.

В рамках образования планируется поставить несколько разножанровых спектаклей: драматических, кукольных, хореографических, перформансов. Показы состоятся в театральном центре СТД РФ «На Страстном», в Боярских палатах СТД РФ, Культурном центре им. Любови Орловой, Истринском драматическом театре. Спектакль в постановке Евгения Маленчева создается при участии партнера школы - международного театрального фестиваля «Толстой». Его показ запланировано провести в музее-усадьбе «Ясная Поляна».

Выпускникам школы вручат диплом о повышении квалификации гособразца. Занятия будут проходить на бесплатной основе.