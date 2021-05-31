РИАМО - 31 мая. Центробанк РФ на 1 июня снизил курс доллара и евро. Евро упало на 29,53 копейки до 89,3778 рубля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Курс доллара понизился на 29,05 копейки и находится на уровне 73,2965 рубля.

Эксперты разделились во мнении относительно дальнейшей судьбы курса рубля. Одни уверены, что российская валюта сможет побить 70 рублей за доллар. Другие считают, что рубль не выйдет из коридора 72,5–77,5 рубля за доллар.

Аналитики считают, что серьезные движения на внутреннем валютном рынке до встречи президентов России и США в Женеве вряд ли возможны.