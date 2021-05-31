РИАМО - 31 мая. Суд заключил 61-летнего таксиста из Балашихи под стражу на время следствия, его обвиняют в убийстве пассажира на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 29 мая. Между водителем и пассажиром возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки водитель нанес ножевое ранение пассажиру, от которого тот скончался.

Прокуратуры Москвы контролирует ход расследования.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд учел позицию Кузьминской межрайонной прокуратуры по заключению злоумышленника под стражу.