РИАМО - 31 мая. Выпускники подмосковных школ в понедельник написали первый ЕГЭ по литературе, географии и химии. Испытания прошли без нарушений, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Сегодня в Подмосковье стартовала экзаменационная кампания. Почти 10 тыс. ребят написали экзамен по выбранному предмету: литературе, географии и химии. Испытания прошли штатно, без нарушений», – сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в регионе для сдачи ЕГЭ задействовано 178 пунктов. За порядком на экзаменах одиннадцатиклассников следят 538 общественных наблюдателей.



В школах установлена необходимая техника для проведение ЕГЭ. Также предусмотрены все меры безопасности.

«Главное помнить, что экзамен – это не страшно, верьте в свои силы и у вас все получится. Результаты по первому экзамену ребята смогут узнать не позднее 17 июня, а уже 3 и 4 июня нас ждет самый массовый экзамен – русский язык», – добавила Каклюгина.



Те, кто сегодня по уважительной причине не присутствовал на экзамене, будут сдавать предметы в дополнительный период – 28, 29 июня и 2 июля.