РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 мая. Городской округ Котельники стал третьим муниципальным образованием, антитеррористическую деятельность которого изучил аппарат Антитеррористической комиссии Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соответствии с планом работы межведомственная комиссия на днях провела контрольные мероприятия.

Сотрудниками аппарата АТК и представителями профильных министерств изучена работа муниципальной антитеррористической комиссии, оказана методическая помощь по совершенствованию деятельности, организации и контролю исполнения требований к антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, расположенных на территории городского округа.

В связи с событиями в Казани, особое внимание было уделено проверкам образовательных объектов, особенно - качеству работы частных охранных предприятий и наличию средств инженерно-технической укрепленности.

По итогам изучения антитеррористической деятельности работа муниципальной антитеррористической комиссии получила оценку «хорошо», большинство выявленных замечаний устранено в рабочем порядке.