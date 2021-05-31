РИАМО - 31 мая. Каждый месяц в Корпоративном университете транспортного комплекса Москвы повышают квалификацию порядка 2 тыс. сотрудников, сообщил заммэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Московский метрополитен — один из крупнейших работодателей столичного региона. За последние 10 лет благодаря метро в столице появилось более 20 тыс. рабочих мест, к 2025 году добавится еще 10 тыс. В начале 2021 года сервис HeadHunter включил московское метро в топ-50 лучших работодателей страны. Сегодня численность сотрудников подземки составляет 67 тыс. человек, при этом около 30 тыс. из них моложе 35 лет.

«Для развития и обучения сотрудников в Москве создан Корпоративный университет транспортного комплекса. В нем сотрудники обучаются 62 профессиям, а ежемесячно повышение квалификации проходят порядка 2 тыс. сотрудников. Здесь готовят будущие кадры, проводят повышение квалификации и разрабатывают единые стандарты для всего московского транспорта», — написал Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.

Он добавил, что в обучающем процессе используются самые современные методики и технологии.

«Уникальные тренажеры-симуляторы транспорта произвели специально для Москвы, а образовательные программы разрабатывают педагоги с многолетним опытом и стажем», — уточнил Ликсутов.

По его словам, сотрудники, взаимодействующие с клиентами, обязательно проходят курс по стандарту обслуживания, который зачастую строже, чем в крупнейших банках или авиакомпаниях.

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