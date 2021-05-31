РИАМО - 31 мая. В рамках национального проекта «Демография» свыше 71,5 тыс. многодетных семей Подмосковья получают ежемесячную денежную компенсацию половины стоимости оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Вне зависимости от того, сколько семья потребила коммунальных услуг, ровно половину от уплаченной суммы мы возвращаем ей обратно на банковский счет», – сказала зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития Ирина Каклюгина.

По ее словам, с начала года полторы тысячи семей обратили за денежной компенсацией первый раз. При расчете компенсации не учитываются никакие нормативы или предельные объемы, только фактическая стоимость.

Мера социально поддержки предоставляется в рамках госпрограммы «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Подать заявление на получение помощи можно через региональный портал госуслуг.

Ранее подмосковный уполномоченный по правам человека Екатерина Семенова предложила платить заплату многодетным матерям в зависимости от количества детей. Кроме того, необходимо зафиксировать должность работающей мамы.​

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