РИАМО - 31 мая. В Подмосковье участились случаи наездов автомобилей на диких животных. Только за минувшие выходные инспекторы Госохотнадзора несколько раз выезжали проверять информацию о подобных ДТП. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

«К сожалению, сведения подтвердились: за выходные на дорогах погибли три лося и две косули. Это произошло в городских округах Егорьевск, Озеры и Дмитровский», — сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Анализ происшествий показывает, что большинство аварий происходит в сумерки и ночью в условиях плохой видимости, а также из-за превышения скорости автомобилистами.

«Поэтому мы просим жителей Москвы и Подмосковья быть внимательными, обращать внимание на предупредительные знаки и соблюдать скоростной режим», — добавил министр.

В конце весны-начале лета кровососущие насекомые донимают животных, поэтому те активнее передвигаются и чаще выходят на участки вблизи автодорог. В Подмосковье каждый год фиксируется свыше сотни ДТП с участием диких зверей.