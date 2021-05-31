РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 мая. Будущие ученики Котельниковской школы искусств сдали вступительные экзамены, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ДШИ им. В.К. Андреева состоялись вступительные экзамены: просмотр работ на художественном отделении и прослушивание - на музыкальном. Ребята представлялись, повторяли, хлопая в ладоши, ритмический рисунок, пели вслед за преподавателем несложную мелодию и исполняли выученную дома песню.

Поступать в школу в этом году пришли ребята смелые и любознательные, многие интересовались разными музыкальными инструментами перед тем, как сделать окончательный выбор: на чем учиться играть.

Доброжелательная комиссия осталась очень довольна способностями будущих учеников школы искусств.