РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 мая. Вокальная студия «Мелодия» из подмосковных Котельников стала лауреатом областного конкурса, сообщает пресс-служба администрации округа.

Солисты вокальной студии «Мелодия» приняли участие в областном конкурсе вокального искусства «Алябьевский соловей». Конкурс проходил в историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» в Щелкове.

По итогам конкурса участница студии Мария Зикеева дважды стала лауреатом III степени в номинации «Соло» и «Ансамбли». Также звания лауреата III степени в номинации «Ансамбли» удостоилась Инна Тхорик.