РИАМО - 31 мая. Одобрено выставление на торги девяти участков в Троицком административном округе Москвы под индивидуальное жилое строительство, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь участков составляет от 0,09 до 0,15 га, к ним имеются подъезды.

Допустимая площадь объектов, которые могут построены на данных участках составляет от 352 до 600 кв. м.

Участки находятся в Роговском и Вороновском поселениях ТиНАО.